Altobelli esalta Lautaro | Può battere ogni record sotto la guida di Chivu

Altobelli ha espresso grande fiducia nelle capacità di Lautaro Martinez, sottolineando che, sotto la guida di Chivu, il giocatore può raggiungere e superare ogni suo record personale. Le parole del noto ex calciatore evidenziano l’importanza del percorso di crescita del talento argentino all’interno della squadra. Questa affermazione rafforza l’ottimismo sul futuro di Lautaro, considerato uno dei punti di riferimento per l’Inter e la sua crescita continua.

Il mondo dell 'Inter vive un momento di grande fermento, non solo per i risultati sul campo, ma anche per il peso della storia che alcuni protagonisti attuali stanno riscrivendo. Alessandro "Spillo" Altobelli, storico attaccante e leggenda nerazzurra capace di siglare 209 reti con questa maglia, ha rilasciato un'interessante intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tema centrale? L'ascesa inarrestabile di Lautaro Martinez, il capitano argentino che sta trascinando la squadra guidata dal tecnico Cristian Chivu.

