almanacco del 06 01 2026

L'Almanacco del 6 gennaio ricorda l’Epifania, festa che celebra la manifestazione di Gesù al mondo. In questa giornata si sovrappongono tradizioni religiose e popolari, come l’arrivo della Befana e la visita dei Re Magi. È un momento di riflessione sulla storia, con eventi significativi e curiosità che attraversano il tempo, dall’incoronazione di re anglosassoni alla scoperta di ghiaccio sulla Luna. Buona giornata e buona festa a tutti.

almanacco del giorno martedì 6 gennaio buona giornata buona festa da parte di Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda l'epifania del Signore il termine deriva dal greco epiphaneia Che significa manifestazione si celebra infatti la manifestazione di Gesù al mondo attraverso l'adorazione dei Re Magi Gaspare Melchiorre Baldassarre che offrirono in dono Oro incenso e Mirra sono una pioggia di Giovanna D'Arco Adriano Celentano Paolo Conte Rowan Atkinson Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri di oggi buon compleanno a tante a Gianluca Mariagrazia Alberto e Roberta ti amo anche Sabrina e Marzia Fabrizio e Anna E allora iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in questo gennaio 1066 viene Incoronato l'ultimo re degli anglosassoni prima della conquista Normanna dell'Inghilterra nel 1911 la nazionale di calcio dell'Italia indossa per una volta la maglia azzurra in un'amichevole contro l'Ungheria prima di allora una divisa era bianca nel 1954 nasce la trasmissione televisiva più longeva della storia del re d'Italia dedicate risultati e commenti delle partite di calcio nel 1980 il Presidente della Regione Siciliana viene assassinato da Cosa Nostra Palermo era il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stiamo parlando di Piersanti nel 1998 la sonda della NASA parte per mappare la superficie della luna e cercare depositi di ghiaccio d'acqua ai poli noi ci salutiamo con il proverbio del giorno per l'epifania un passo di formica la giornata allunga la via che dopo il solstizio d'inverno le giornate iniziano a diventare visibilmente più lunghe anche se di pochissimo in Italia proprio nella notte tra il 5 e 6 gennaio legata la figura della befana secondo la tradizione una vecchia su una scopa porta dolce bambini buoni Carboni e quelli cattivi è una figura che fonda antichi riti propiziatori per l'agricoltura con il racconto dei Re Magi leggenda vuole che la Befana si fosse persa circa Vi auguro loro una buona epifania una buona Befana raccontateci un po' che cosa avete ricevuto trovato nella calza e una buonissima giornata in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

