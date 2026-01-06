Allerta neve e ghiaccio in Francia | cinque morti sulle strade e sei aeroporti chiusi Disagi anche in Belgio

L’ondata di neve e ghiaccio ha interessato diverse aree dell’Europa, con conseguenti disagi sulla viabilità e nel trasporto aereo. In Francia, si registrano cinque decessi e la chiusura di sei aeroporti, mentre anche il Belgio ha subito ripercussioni. Le condizioni meteorologiche avverse rendono necessario prestare attenzione alle allerte e adottare comportamenti prudenti per affrontare al meglio questa ondata di freddo.

Neve, ghiaccio e temperature gelide hanno colpito alcune zone d’Europa, causando condizioni di traffico pericolose che hanno provocato la morte di almeno cinque persone in Francia. Sono, inoltre, stati chiusi sei aeroporti nel Nord e nell’Ovest del Paese, mentre a Parigi sono state sospese le lezioni per un giorno. Disagi anche in Belgio: ad Amsterdam sono stati cancellati circa 400 voli e, a causa del ghiaccio, è difficoltosa anche la circolazione dei treni. Francia bloccata dalla neve. Le autorità della regione delle Landes, nel sud-ovest della Francia, hanno segnalato tre morti in incidenti stradali, mentre almeno altre due persone sono decedute nella regione dell’ Île-de-France intorno a Parigi, dove le autorità hanno ordinato il divieto di circolazione dei camion a causa delle forti nevicate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allerta neve e ghiaccio in Francia: cinque morti sulle strade e sei aeroporti chiusi. Disagi anche in Belgio Leggi anche: Dopo la neve l’allerta ghiaccio: domani codice giallo per il rischio sulle strade Leggi anche: Prima neve ’forza 30’, strade in tilt. Chiusa la E45: è allerta ghiaccio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Allerta arancione per neve e ghiaccio in Île-de-France questa giornata: tutto ciò che bisogna sapere; Neve e ghiaccio paralizzano il Nord/Ovest della Francia: 26 dipartimenti in allerta arancione | VIDEO; Forte nevicata a Parigi, traffico paralizzato; Parigi sotto la neve: la città imbiancata diventa una cartolina invernale. Allerta neve e ghiaccio in Francia: cinque morti sulle strade e sei aeroporti chiusi. Disagi anche in Belgio - Ondata di gelo in Europa: incidenti mortali in Francia, aeroporti chiusi e treni bloccati per neve e ghiaccio in Olanda ... ilfattoquotidiano.it

Neve e gelo in Francia, chiusi 6 aeroporti e 5 morti sulle strade - Sei aeroporti francesi sono stati chiusi al traffico stamattina nell'ovest e nel nord del paese a causa del maltempo e della neve, ma nessun volo è stato cancellato negli aeroporti di ... ansa.it

Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio, è allerta in Toscana - La protezione civile raccomanda prudenza e obbligo di dotazioni invernali per chi si mette in viaggio ... lanazione.it

ATTENZIONE CHIUSURA SCUOLE. 7 GENNAIO 2026 URBINO - A causa allerta neve, a Urbino è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, inclusi gli Asili Comunali, per il giorno 7 gennaio 2026. Consid - facebook.com facebook

Meteo e neve in Toscana, allerta neve: la lista dei comuni x.com

