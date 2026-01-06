Allerta meteo arancione a Roma alberi caduti e allagamenti | decine di interventi di soccorso

Roma si trova sotto allerta meteo arancione, con condizioni di maltempo che hanno causato alberi caduti e allagamenti. Durante la notte e questa mattina, sono stati registrati numerosi interventi di soccorso per fronteggiare i disagi provocati da pioggia intensa e vento. La situazione resta monitorata, e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e di evitare spostamenti non necessari.

Roma si è risvegliata sotto allerta meteo arancione, con una notte e una mattinata segnate da forti piogge, raffiche di vento e numerosi disagi in tutta la città. Sono state decine le chiamate arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112, che hanno coinvolto vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale di Roma Capitale. Le condizioni meteo avverse hanno provocato la caduta di rami e alberi, finiti su strade, veicoli in sosta e in alcuni casi contro le facciate dei palazzi. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni e i disagi sono diffusi. In diverse zone della città il traffico risulta difficoltoso anche a causa di allagamenti e banchi di nebbia, che rendono complessa la viabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

