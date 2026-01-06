Allegri è il Checco Zalone del calcio | tutti lo criticano lui porta a casa i risultati
Allegri, spesso al centro di critiche, dimostra costantemente la sua capacità di ottenere risultati concreti. Attualmente alla guida del Milan, si trova al secondo posto in classifica, a un punto dall’Inter. La sua esperienza e la sua gestione sono elementi che contribuiscono a mantenere la squadra competitiva, nonostante le opinioni contrastanti. Un esempio di come la determinazione e la competenza possano fare la differenza nel calcio professionistico.
Il vituperato Allegri è lassù, secondo in classifica col suo Milan a un punto dall’Inter. In tanti hanno il fegato spappolato, lo levavano dato per morto e per superato. Qualcuno si sta convertendo sulla via do Damasco, anche solo per questioni di opportunità. La Gazzetta dello Sport in prima pagina con Luigi Garlando paragona Allegri a Checco Zalone che ha sbancato il botteghino (55 milioni di incassi) con il suo ultimo film “Buen camino”. I critici ovviamente storcono il naso, così come i presunto esperti di fronte al calcio del Milan di Acciughina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
