Allarme Serie A | arbitra il Var E l’Aia non conosce il regolamento

L'utilizzo del VAR in Serie A continua a sollevare dubbi, con alcune decisioni arbitrali che sembrano influenzate da comunicazioni poco chiare. Gli audio diffusi da Open VAR evidenziano preoccupanti incongruenze, mentre l’AIA appare ancora poco preparata a gestire correttamente il regolamento. Mentre si avvicina il turno infrasettimanale, resta centrale il tema della trasparenza e della corretta applicazione delle norme nel calcio italiano.

Gli audio fatti ascoltare a Open Var sono preoccupanti. I direttori di gara troppo influenzati da chi sta a Lissone Nemmeno il tempo di mandare in archivio la 18esima giornata che si torna in campo per il turno infrasettimanale che chiude il girone di andata. Ma gli audio fatti ascoltare a Dazn impongono di fermarsi a riflettere su quanto sta accadendo in Serie A. Ormai le partite vengono arbitrate in sala Var più che in campo per quanto riguarda gli episodi decisivi. La Var Room di Lissone (Foto Ansa) – Calciomercato.it Prendiamo ad esempio Atalanta-Roma. Il Var Maresca decide di convalidare il gol di Scalvini senza richiamare Fabbri all’ On Field Review, nonostante le immagini evidenzino le due mani del difensore bergamasco sul volto di Svilar. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

