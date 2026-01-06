Alessandro Ambrosio ucciso con una coltellata alla stazione fermato il presunto killer nel Bresciano

È stato fermato nel Bresciano Marin Jelenic, 36 anni, sospettato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, accoltellato alla stazione lunedì 5 gennaio. La vicenda ha suscitato grande attenzione, e le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto. La notizia conferma l’importanza di un’attenta attività investigativa in situazioni di criminalità e violenza.

È stato fermato nel Bresciano Marin Jelenic, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome lunedì 5 gennaio. Ambrosio era stato aggredito nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna.

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, Marin Jelenik fermato alla stazione di Desenzano - Il 36enne croato è ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne, accoltellato all'addome ieri sera, 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna ... ilgiornale.it

Capotreno ucciso alla stazione di Bologna con una coltellata: chi era Alessandro Ambrosio - Chi era il capotreno ucciso: la vita e la carriera di Alessandro Ambrosio, 34 anni, tra i treni a medio- notizie.it

Cordoglio per la morte di Alessandro Ambrosio Siamo profondamente colpiti e addolorati per la tragica uccisione del capotreno alla stazione di Bologna. Chiediamo subito l’applicazione del #Protocollo sulla #sicurezza e più tutele per tutti lavoratori del traspo x.com

VIDEO / Individuato il killer del capotreno ucciso a Bologna, si tratterebbe di Jelenic Marin 36enne di origini croate. In un frame e un video girato dalla polizia di Stato le immagini dell'aggressore del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, ucciso a coltellate i - facebook.com facebook

