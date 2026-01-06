Alessandro Ambrosio ucciso alla stazione fermato presunto autore nel Bresciano

Da today.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo nel Bresciano, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso lunedì 5 gennaio. Il presunto autore, identificato come Marin Jelenik, 36 anni, croato, è ora sotto verifica. La vicenda ha suscitato attenzione per i risvolti investigativi e le misure di sicurezza in zona.

Un uomo è stato fermato nel Bresciano nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome lunedì 5 gennaio.Le verifiche sull'identità Ambrosio era stato aggredito nel parcheggio del piazzale ovest. 🔗 Leggi su Today.it

alessandro ambrosio ucciso alla stazione fermato presunto autore nel bresciano

© Today.it - Alessandro Ambrosio ucciso alla stazione, fermato presunto autore nel Bresciano

Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio trovato morto nel parcheggio dipendenti

Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il presunto killer fermato sul Regionale dopo il delitto e poi rilasciato: perché il capotreno è stato ucciso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L’autore dell’omicidio in stazione sarebbe stato individuato; Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, Uomo gentile; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione”; Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. C'è un sospettato, è in fuga.

alessandro ambrosio ucciso stazioneAlessandro Ambrosio, chi era il capotreno ucciso nella stazione di Bologna - Il capotreno morto il 5 gennaio nei pressi del parcheggio della stazione di Bologna si chiamava Alessandro Ambrosio, 34 anni, e viveva ad Anzola dell’Emilia. tg24.sky.it

alessandro ambrosio ucciso stazioneÈ stato indetto uno sciopero per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione di Bologna - Alcuni sindacati ha proclamato uno sciopero per domani, mercoledì 7 gennaio, a seguito dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: Ambrosio aveva 34 anni ed è stato ucciso lunedì 5 genn ... ilpost.it

alessandro ambrosio ucciso stazioneCapotreno ucciso alla stazione di Bologna con una coltellata: chi era Alessandro Ambrosio - Chi era il capotreno ucciso: la vita e la carriera di Alessandro Ambrosio, 34 anni, tra i treni a medio- notizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.