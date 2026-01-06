Alessandro Ambrosio ucciso alla stazione fermato presunto autore nel Bresciano

Nella giornata, le forze dell’ordine hanno fermato un uomo nel Bresciano, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso lunedì 5 gennaio. Il presunto autore, identificato come Marin Jelenik, 36 anni, croato, è ora sotto verifica. La vicenda ha suscitato attenzione per i risvolti investigativi e le misure di sicurezza in zona.

Un uomo è stato fermato nel Bresciano nell'ambito delle ricerche di Marin Jelenik, il 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome lunedì 5 gennaio.Le verifiche sull'identità Ambrosio era stato aggredito nel parcheggio del piazzale ovest.

