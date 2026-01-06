Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate rilasciato il killer del capotreno | ora è ricercato

A Bologna, si è verificato un grave episodio di violenza che ha portato alla morte di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso nel parcheggio della stazione. Dopo il rilascio del sospettato, ora ricercato, le indagini continuano per fare luce sulle motivazioni di un omicidio che ha scosso la comunità.

Alessandro Ambrosio, il presunto killer fermato sul Regionale dopo il delitto e poi rilasciato: perché il capotreno è stato ucciso - Il ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. msn.com

Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti ... tg.la7.it

Cordoglio per la morte di Alessandro Ambrosio Siamo profondamente colpiti e addolorati per la tragica uccisione del capotreno alla stazione di Bologna. Chiediamo subito l’applicazione del #Protocollo sulla #sicurezza e più tutele per tutti lavoratori del traspo x.com

VIDEO / Individuato il killer del capotreno ucciso a Bologna, si tratterebbe di Jelenic Marin 36enne di origini croate. In un frame e un video girato dalla polizia di Stato le immagini dell'aggressore del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, ucciso a coltellate i - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.