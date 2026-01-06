Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate rilasciato il killer del capotreno | ora è ricercato
A Bologna, si è verificato un grave episodio di violenza che ha portato alla morte di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso nel parcheggio della stazione. Dopo il rilascio del sospettato, ora ricercato, le indagini continuano per fare luce sulle motivazioni di un omicidio che ha scosso la comunità.
Un omicidio senza un perché ha sconvolto la stazione di Bologna. Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso con una coltellata all'addome nel parcheggio riservato. 🔗 Leggi su Leggo.it
Cordoglio per la morte di Alessandro Ambrosio Siamo profondamente colpiti e addolorati per la tragica uccisione del capotreno alla stazione di Bologna. Chiediamo subito l’applicazione del #Protocollo sulla #sicurezza e più tutele per tutti lavoratori del traspo x.com
