Alessandro Ambrosio il dettaglio sull' omicidio | perché non è una rapina

Il 5 gennaio 2026, Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato tragicamente ucciso nei pressi della stazione di Bologna. L'evento, avvenuto nel parcheggio dei dipendenti, ha attirato l'attenzione per la natura dell'aggressione. A differenza di quanto inizialmente ipotizzato, si tratta di un episodio che non è riconducibile a una rapina, ma solleva dubbi su motivazioni e dinamiche dell'omicidio.

Lunedì 5 gennaio 2026, intorno alle 18:30, Alessandro Ambrosio, 34enne capotreno di Trenitalia residente nella provincia di Bologna, è stato ucciso con una coltellata all'addome nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti, lungo viale Pietramellara, nel piazzale Ovest della stazione centrale di Bologna.Ambrosio era fuori servizio e stava raggiungendo la sua auto in un'area non accessibile al pubblico, uno stradello tra rete e cancellata, quando è stato aggredito, probabilmente alle spalle. A scoprire il corpo riverso a terra è stato un dipendente di Italo, che ha immediatamente allertato la polizia ferroviaria.

