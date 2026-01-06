Alessandro Ambrosio il capotreno ucciso a Bologna | il killer è passato dalla Stazione Centrale di Milano

Alessandro Ambrosio, capotreno di Trenitalia di 34 anni, è stato trovato morto il 5 gennaio vicino al parcheggio della stazione di Bologna. Le indagini hanno individuato come possibile autore Marin Jelenic, 36enne croato, che avrebbe attraversato la Stazione Centrale di Milano prima di commettere il gesto. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e le dinamiche di eventi violenti legati al settore ferroviario.

È passato dalla Stazione Centrale di Milano Marin Jelenic, il 36enne croato che avrebbe ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno di Trenitalia di 34 anni trovato morto il 5 gennaio nei pressi del parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna.

