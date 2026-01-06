Albero crolla in un cortile di via Cassia | cinque auto distrutte video

Nel primo pomeriggio di oggi, un albero è caduto in via Cassia, nel cortile di un complesso residenziale al civico 952 a Roma. L’evento ha causato la distruzione di cinque autoveicoli parcheggiati, senza conseguenze per le persone presenti. La situazione è stata prontamente segnalata alle autorità competenti per le verifiche e gli interventi necessari.

Paura nel primo pomeriggio a Roma, in via Cassia all’altezza del civico 952, dove un albero è crollato all’interno del cortile di un complesso residenziale, distruggendo cinque auto in sosta. L’episodio poco prima delle 16. Secondo quanto si apprende, l’albero si è abbattuto di netto sulle. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Italia, crolla un albero vicino all’ospedale. Auto distrutte Leggi anche: Incidente sulla Cassia a Vetralla: distrutte due auto (una ribalta) e diversi feriti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, albero crolla vicino al Colosseo per il maltempo: paura tra i passanti, arrivano i vigili del fuoco. Vomero, crolla albero tra via Cilea e via Scarlatti e schiaccia auto: paura in strada - Un albero è crollato in una traversa di via Cilea al Vomero, questa mattina, venerdì 16 maggio 2025. fanpage.it Latina, albero crolla su due auto in sosta in via Fabio Filzi - Paura in via Fabio Filzi, in pieno centro a Latina, dove pochi minuti fa un albero crollato a causa del forte vento di oggi ha colpito due auto in sosta a bordo strada, una Nissan Qashqai e una ... ilmessaggero.it Napoli, albero crolla in via dell’Epomeo: sfiorata una panchina, nessun ferito. - Paura a Soccavo, quartiere occidentale di Napoli, dove un albero è caduto nella notte tra giovedì e venerdì in via dell' Epomeo, una delle strade più frequentate del quartiere. ilmattino.it Un grosso albero è improvvisamente crollato sulla strada, nel pomeriggio, in viale Carducci a Bologna. E’ successo poco prima delle 17 e, per un caso fortuito, in quel momento non transitavano auto o pedoni sulla strada. Il crollo si è verificato all’altezza dell’i - facebook.com facebook Maltempo, un albero colpisce due auto ad Ancona, passeggeri incolumi. Crolla porzione del muro di recinzione del carcere di Barcaglione. Neve e disagi Fabriano #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.