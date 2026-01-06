Alberi di Natale naturali e sintetici Come smaltirli correttamente

Con l’arrivo dell’Epifania, si conclude il periodo natalizio e si rende necessario smaltire correttamente gli alberi di Natale, siano essi naturali o sintetici. Questa operazione è importante per rispettare l’ambiente e seguire le normative locali. In questa guida, troverete indicazioni utili per differenziare e smaltire in modo responsabile gli alberi, contribuendo a un riciclo efficace e sostenibile.

PISTOIA Con la fine delle festività e l'arrivo dell'Epifania, migliaia di alberi di Natale iniziano il loro 'dopo feste'. Un passaggio che, se gestito correttamente, consente di evitare abbandoni impropri e di valorizzare materiali che possono essere recuperati. Plures Alia ricorda ai cittadini le modalità corrette per lo smaltimento degli alberi di Natale, naturali e sintetici, secondo le regole in vigore sul territorio. Gli alberi di Natale naturali, se non possono essere ripiantati, possono essere conferiti fino al 25 gennaio negli Ecocentri. In questo modo il materiale vegetale entra nel ciclo di trattamento e viene trasformato in compost e biometano, contribuendo alla produzione di ammendante per l'agricoltura, in un'ottica di economia circolare.

