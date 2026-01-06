al teatro torquis una rassegna tutta da ridere

Al teatro Torquis di Filottrano prende il via la nuova stagione con

Il teatro Torquis di Filottrano apre la nuova stagione con " Ridere ad arte ", una rassegna teatrale comica che mette al centro la risata come forma d’arte, incontro e condivisione. L’iniziativa è organizzata dal centro culturale Aps in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune. Si parte domenica 25 alle 17 con " Ridi poeta – Il Doppiatore marchigiano ", spettacolo che segna un nuovo capitolo della ricerca sul vernacolo marchigiano di Alberto Barabucci e Riccardo Lombardelli. Un omaggio alla poesia in dialetto che unisce letture, gag, improvvisazioni e interazioni con il pubblico, arricchito dalla voce di Daniela Gurini, dalle musiche di Antonino De Luca e dal canto di Andrea Pistolesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

