Al Goretti la Befana dei tifosi della Lazio per i bambini ricoverati in pediatria

Al Goretti, la Befana dei tifosi della Lazio, ha portato sorrisi ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Latina. Un gesto di solidarietà che ha coinvolto i tifosi e ha portato un momento di allegria ai piccoli pazienti, rendendo questa festività più serena e significativa.

Una Befana speciale per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Goretti di Latina. È quella organizzata dalla Asl di Latina, dedicata ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, che ha previsto la distribuzione di giocattoli grazie al contributo dei gruppi del tifo organizzato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

