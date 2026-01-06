Airone ferito scompare a Mariconda | scatta l' appello dei volontari

Un airone guardabuoi in difficoltà è stato segnalato a Mariconda, Salerno. I volontari dell'associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV hanno avviato le ricerche, concentrandosi nell’area di via Premuda. La presenza dell’esemplare, ormai scomparso, ha suscitato l’interesse della comunità locale. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza dell’animale e a sensibilizzare sulla tutela della fauna selvatica nel territorio.

È caccia all'esemplare di airone guardabuoi (Bubulcus ibis) segnalato in grave difficoltà a Salerno. Le ricerche si sono concentrate in via Premuda, nel quartiere Mariconda, dove lunedì 5 gennaio 2026 si sono attivati i membri dell'associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

