Airone ferito scompare a Mariconda | scatta l' appello dei volontari

Un airone guardabuoi in difficoltà è stato segnalato a Mariconda, Salerno. I volontari dell'associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV hanno avviato le ricerche, concentrandosi nell’area di via Premuda. La presenza dell’esemplare, ormai scomparso, ha suscitato l’interesse della comunità locale. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza dell’animale e a sensibilizzare sulla tutela della fauna selvatica nel territorio.

