Agricoltura | De Carlo Fdi ' grazie a Italia e Lollobrigida più risorse'

Il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia ha commentato positivamente le recenti decisioni europee, sottolineando che grazie all'impegno del governo italiano e dei ministri Lollobrigida e Fitto, il settore agricolo nazionale riceverà un ulteriore miliardo di euro. Questa risorsa consentirà di proseguire lo sviluppo sostenibile e migliorare la produzione agricola italiana, senza rischi di tagli alle risorse della prossima Politica Agricola Comune.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Grazie all'Italia, e in particolare al lavoro dei ministri Lollobrigida e Fitto, non solo non ci saranno tagli alle risorse della prossima Pac, ma il settore primario nazionale potrà godere di un ulteriore miliardo di euro per continuare il suo cammino verso il produrre di più e meglio" così il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, commenta le notizie arrivate oggi da Bruxelles. La proposta di revisione della Pac avrebbe infatti tagliato del 22% le risorse per la gestione 2028-2034, portando all'Italia 31 miliardi di euro (6,7 miliardi in meno della Pac 2021.

