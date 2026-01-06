Il governo Meloni mantiene una linea stabile nell’ambito della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea. Secondo le dichiarazioni di Bignami, questa continuità rappresenta un risultato significativo per l’Italia, che può così contribuire attivamente alla definizione delle strategie agricole europee. La capacità di mantenere una posizione coerente si rivela importante per tutelare gli interessi nazionali nel contesto delle politiche comunitarie.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Il governo Meloni continua a tracciare la rotta in Europa cogliendo un importante successo nell'ambito della prossima Politica Agricola Comune. Non solo sono stati evitati i tagli ma sono state anche incrementate le risorse di cui potrà godere il nostro settore primario. Un risultato significativo frutto del grande lavoro portato avanti dal ministro Lollobrigida e dal vicepresidente della Commissione Ue Fitto, che sono riusciti ad invertire la tendenza. Si torna ad investire e sostenere un settore per troppo tempo penalizzato e che proprio grazie a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia è diventato centrale nelle logiche di sviluppo nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agricoltura: Bignami, 'governo Meloni continua a tracciare rotta in Ue'

