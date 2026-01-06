Agnano ventenne ferito a colpi di pistola alla gamba davanti alla discoteca

Nella notte del 6 gennaio, un giovane di 20 anni è stato ferito alla gamba da colpi di pistola davanti a una discoteca di Agnano, in via Scarfoglio. La Polizia indaga sull’accaduto, valutando anche l’eventuale coinvolgimento di una lite avvenuta all’interno del locale. La dinamica e le motivazioni dell’incidente sono al centro delle verifiche in corso per chiarire quanto accaduto.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.