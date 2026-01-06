Agnano ventenne ferito a colpi di pistola alla gamba davanti alla discoteca
Nella notte del 6 gennaio, un giovane di 20 anni è stato ferito alla gamba da colpi di pistola davanti a una discoteca di Agnano, in via Scarfoglio. La Polizia indaga sull’accaduto, valutando anche l’eventuale coinvolgimento di una lite avvenuta all’interno del locale. La dinamica e le motivazioni dell’incidente sono al centro delle verifiche in corso per chiarire quanto accaduto.
Un ragazzo classe 2005 è stato ferito alle prime ore di oggi, 6 gennaio, davanti ad una discoteca di via Scarfoglio; indaga la Polizia, tra le ipotesi quella di una lite all'interno del locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
