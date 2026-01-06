Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia | tutti gli ospiti della serata con l’estrazione dei biglietti milionari

L’appuntamento dell’Epifania su Rai 1 presenta Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, un evento che ogni anno accompagna gli italiani nella scoperta dei numeri vincenti della tradizionale lotteria. In questa serata, vengono annunciati i biglietti milionari e gli ospiti presenti contribuiscono a rendere l’evento un momento di attesa condivisa e tradizione. La trasmissione rappresenta un’occasione di intrattenimento e di speranza per molti telespettatori.

Come ogni 6 gennaio, in prima serata su Rai 1 va in onda il tradizionale appuntamento dell'Epifania che svela i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Per il terzo anno consecutivo è Affari Tuoi la trasmissione abbinata all'ormai storica lotteria nazionale. Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia: l'estrazione dei biglietti. Si intitola Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia la puntata di questa sera del game show condotto da Stefano De Martino, in cui verranno svelati i biglietti vincenti di prima categoria, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ad inaugurare la serata, ci sarà l'estrazione in diretta di un premio speciale da 300.

Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia stasera in tv martedì 6 gennaio su Rai 1: ospiti e anticipazioni. A che ora i premi - La grande attesa è finita, torna uno degli appuntamenti televisivi più amato dell'anno dagli italiani: il tradizionale appuntamento con Affari Tuoi e la Lotteria Italia. corrieredellumbria.it

Affari Tuoi, oggi lo 'speciale Lotteria': ospiti e come funziona - La vera novità della Lotteria Italia 2025 è rappresentata dal premio speciale di 300mila euro. adnkronos.com

