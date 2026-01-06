Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia anticipazioni | che cosa accade nello show di Stefano De Martino

Martedì 6 gennaio, nel prime time di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, si svolge un evento dedicato alla fortuna e ai premi, condotto da Stefano De Martino. In questa puntata, vengono presentate le anticipazioni e le novità legate alla Lotteria Italia, offrendo agli spettatori un momento di intrattenimento e suspense in occasione delle festività. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire in anteprima le iniziative di questa edizione speciale.

Martedì 6 gennaio l'access prime time si accende di fortuna e grandi premi grazie all'appuntamento con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Stefano De Martino è pronto a guidare una serata che mescola il comfort di un appuntamento ormai familiare e apprezzatissimo all'emozione dei grandi sogni di inizio anno. Tra pacchi da aprire, premi milionari e una parata di ospiti, lo speciale dell'Epifania promette ironia, intrattenimento e quel tocco di leggerezza perfetto per salutare definitivamente le feste. Ecco tutte le anticipazioni. "Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia", gli ospiti. A guidare Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia c'è Stefano De Martino, padrone di casa di una serata che trasforma il game show in un vero e proprio evento televisivo.

