Affari tuoi speciale Lotteria Italia 2026 | quando in tv e ospiti vip

L’appuntamento con lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia 2026 si avvicina, offrendo un approfondimento sulle modalità di partecipazione e sui dettagli dell’estrazione. La trasmissione andrà in onda in televisione e vedrà la presenza di ospiti vip, garantendo un momento di informazione e intrattenimento per tutti gli appassionati. Restate aggiornati per conoscere le date e le novità di questa edizione.

Come ogni anno, appuntamento da non perdere con lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia 2026. Scopriamo insieme quanto si potrà vincere e chi sono gli ospiti della puntata del game show condotto da Stefano De Martino. Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2026: chi sono gli ospiti vip. Il giorno dell’epifania torna la dea bendata con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2026. Durante la puntata saranno infatti svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Lo speciale andrà in onda martedì 6 gennaio 2026 su Rai1 subito dopo il Tg1, alle ore 20.35 e sarà condotto come sempre da Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

