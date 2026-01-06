Affari Tuoi oggi lo ‘speciale Lotteria’ | ospiti e come funziona

Oggi, su Rai 1 alle 20.35, va in onda 'Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia'. La puntata presenta gli ospiti e spiega il funzionamento del concorso, con particolare attenzione all’estrazione dei biglietti vincenti di prima categoria, tra cui il primo premio di 5 milioni di euro. Un appuntamento dedicato a chi desidera conoscere i dettagli dell’evento e scoprire i numeri vincenti della lotteria.

Perché Affari tuoi oggi non va in onda oggi 31 dicembre 2025?/ Quando torna e cosa lo sostituisce - Perché Affari tuoi oggi non va in onda oggi 31 dicembre 2025: stop ai pacchi! ilsussidiario.net

Affari Tuoi stasera 31 dicembre 2025, oggi non va in onda: De Martino aveva detto… - Perché Affari Tuoi non va in onda oggi 31 dicembre 2025 Salta il consueto appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino, il game show del ... msn.com

Affari Tuoi, i biglietti della Lotteria Italia ‘spariti’ dalla puntata cosa succede

Lotteria Italia 2026, la puntata speciale di “Affari Tuoi”: premi, regolamento e novità x.com

Lotteria Italia 2026, la puntata speciale di “Affari Tuoi”: premi, regolamento e novità - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.