Vasilije Adži? ha chiarito la propria posizione riguardo al futuro. Il giocatore ha deciso di rifiutare ogni ipotesi di cessione e di rimanere alla Juventus, confermando il suo impegno con il club. Questa scelta sottolinea la volontà di Adži? di continuare a contribuire alla squadra, senza considerare altre destinazioni. La sua decisione rappresenta un segnale di stabilità e fiducia nel progetto juventino.

Linea dura del giocatore. Vasilije Adži? rifiuta ogni ipotesi di cessione e, almeno per il momento, non prende in considerazione una squadra diversa dalla Juventus. Il club spinge per mandarlo a giocare, ma la volontà del classe 2006 è chiara. In stagione Adži? ha raccolto 229 minuti in 11 presenze, tra campionato e UEFA Champions League. Non è un titolare per Luciano Spalletti (nessun minuto nelle ultime sei gare di Serie A) ma il talento ex Podgorica continua a rimandare qualsiasi uscita. CHI LO VUOLE – Negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni Cremonese e Cagliari; registrati anche contatti con Genoa e Verona. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Adži? dice no: niente prestito, resta alla Juventus

