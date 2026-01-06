Adzic cercato da Genoa e Verona | ma la posizione del montenegrino è questa

Adzic, centrocampista montenegrino, è attualmente oggetto di interesse da parte di Genoa e Verona. La sua situazione contrattuale e le prestazioni recenti hanno attirato l'attenzione dei club di Serie B, che valutano le possibilità di un eventuale trasferimento. Di seguito, analizziamo la situazione attuale dell’atleta e le eventuali implicazioni per il suo futuro in Italia.

Adzic cercato da Genoa e Verona: ma la posizione del montenegrino ad oggi è questa. Il giovane trequartista è uno dei possibili partenti. Il mercato della Juventus non riguarda esclusivamente le manovre in entrata, ma si concentra con attenzione anche sulla gestione dei giovani talenti che necessitano di maggiore minutaggio per completare il proprio percorso di maturazione. In quest'ottica, il nome finito sotto i riflettori nelle ultime ore è quello di Vasilije Adzic, il talento montenegrino classe 2006. L'interesse di Genoa ed Hellas Verona. Nonostante le grandi aspettative che hanno accompagnato il suo arrivo a Torino, Adzic ha trovato finora pochissimo spazio nelle rotazioni della prima squadra guidata da Luciano Spalletti.

