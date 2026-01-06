Addio pure al capo degli 007 di Kiev Zelensky molla tutti pur di salvarsi

Il governo ucraino sta affrontando un riorientamento strategico dopo le recenti tensioni politiche. Vasyl Malyuk, capo degli agenti segreti di Kiev, si è dimesso in un contesto di riorganizzazione istituzionale. Il rimpasto, avviato in seguito allo scandalo, prosegue con incontri tra il premier e i membri del governo. Questi sviluppi riflettono le sfide interne alla gestione della sicurezza e della lotta alla corruzione in Ucraina.

Lascia Vasyl Malyuk, che aveva provato a smantellare gli organi anti-corruzione ucraini. Il rimpasto post scandalo continua: altri incontri per il premier. Oggi vertice dei «volenterosi» con Steve Witkoff e Jared Kushner. A un ritmo incessante, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prosegue il rimpasto tra le figure apicali di Kiev nel tentativo di riconquistare un margine di credibilità dopo lo scandalo sulla corruzione. E ieri il leader di Kiev, dopo varie pressioni, ha ottenuto le dimissioni del capo dei Servizi di sicurezza dell’Ucraina (Sbu), Vasyl Malyuk, che guidava l’agenzia dal luglio del 2022. 🔗 Leggi su Laverita.info

