La Provincia di Caserta esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Monsignor Raffaele Nogaro. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per l’intera comunità locale, che ha riconosciuto in lui una figura di riferimento nel panorama ecclesiastico e sociale del territorio. Un saluto affettuoso e un pensiero di vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di lutto.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La scomparsa di Monsignor Raffaele Nogaro rappresenta una perdita profonda per la comunità casertana, per la Campania e per l’intero Mezzogiorno”. Lo afferma il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, che prosegue: “ È stato un pastore coraggioso, capace di coniugare la guida spirituale con un forte impegno civile, sempre dalla parte degli ultimi, della giustizia e della legalità. Durante il suo episcopato a Caserta ha lasciato un segno indelebile, dando voce a un territorio spesso ferito ma mai rassegnat o, denunciando con forza le storture sociali e le oppressioni criminali, senza mai arretrare di fronte alle difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio Monsignor Nogaro: cordoglio della Provincia di Caserta

