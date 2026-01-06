Addio Arnaboldi. Ex (ed unica) prima cittadina.

Francesca Arnaboldi, prima e unica donna a ricoprire la carica di sindaca a Buccinasco dal 1983 al 1988, ci lascia all’età di 86 anni. Il sindaco Rino Pruiti ricorda con rispetto il suo contributo e sottolinea come la città conserverà il suo ricordo con gratitudine e stima. La sua figura rimarrà parte della storia locale, testimoniando un impegno duraturo per la comunità.

"La città le sarà riconoscente e ne conserverà la memoria con rispetto". Il sindaco Rino Pruiti ricorda Francesca Arnaboldi (nella foto), ex sindaca di Buccinasco dal 1983 al 1988, scomparsa all’età di 86 anni. Arnaboldi fu la prima e per ora unica sindaca della città, "in un tempo in cui la politica era ancora fortemente maschile - racconta il sindaco Pruiti -. Il suo impegno rappresentò anche un esempio di emancipazione e di responsabilità femminile nelle amministrazioni locali. Buccinasco perde una protagonista della propria storia istituzionale. Ricordarla significa riconoscere il valore di chi ha servito la città con serietà, sobrietà e senso del dovere, spesso in silenzio, ma con grande forza morale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

