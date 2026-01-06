Addio Ad Armaroli giornalista con stile

Pesaro rende omaggio a Gianluigi Armaroli, rinomato giornalista televisivo che ha accompagnato generazioni con il suo stile distintivo. Figura di riferimento nel panorama dell’informazione italiana, Armaroli si congeda dalla scena pubblica lasciando un’eredità di professionalità e integrità. La città ricorda con rispetto e riconoscenza un protagonista della storia del giornalismo televisivo nazionale.

Pesaro saluta Gianluigi Armaroli, storico giornalista televisivo, volto e voce di una lunga stagione dell'informazione italiana. Armaroli se n'è andato a 77 anni, compiuti lo scorso novembre, lasciando un ricordo profondo tra colleghi e amici, ma anche nella città che aveva scelto come luogo del buon ritiro dopo la pensione, trovando a Pesaro una dimensione più intima e riservata, lontana dai riflettori ma non dalla passione per il racconto e per le persone. Storico e istrionico corrispondente dall' Emilia-Romagna del primo TG5, Armaroli è stato una delle figure che hanno contribuito a costruire l'identità del telegiornale diretto da Enrico Mentana negli anni della sua nascita e del suo consolidamento.

