addio a paolo jommi dalla palestra del liceo ai trionfi della pallamano

È venuto a mancare Paolo Jommi, noto anche come Pierpaolo, all’età di 81 anni. Dalla palestra del liceo ai successi nella pallamano, la sua vita è stata caratterizzata da passione e dedizione nello sport e nella comunità. Ricordato da studenti e sportivi, il suo contributo rimarrà nel tempo come esempio di impegno e determinazione.

Si è spento all’età di 81 anni, Paolo Jommi. Pierpaolo all’anagrafe, per tutti era semplicemente Paolo, nome con cui è rimasto impresso nella memoria di generazioni di studenti e sportivi. Per molti anni è stato professore di educazione fisica al liceo Einstein di Rimini. Le lezioni in palestra, tra basket e calcetto, erano ricordate come occasioni di svago e leggerezza, lontane dalla routine scolastica tradizionale. Un ruolo centrale lo hanno avuto anche i Campionati Studenteschi di basket e pallamano, vissuti con grande intensità, con Jommi in panchina a sostenere le squadre del liceo. Le vittorie erano spesso seguite da momenti conviviali che sono rimasti nella memoria collettiva di quegli anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

