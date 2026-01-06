Cividale del Friuli piange la scomparsa di Franco Chiarandini, storico presidente del Comitato Io voglio l’ospedale di Cividale, scomparso all’età di 76 anni. Figura di rilievo nella difesa dell’ospedale locale e impegnato contro i tagli alla sanità, Chiarandini ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità nella sua battaglia per un servizio sanitario più vicino alle esigenze della popolazione.

Addio a Franco Chiarandini, il volto della battaglia per l'ospedale di Cividale

Addio a Franco Chiarandini, il volto della battaglia per l’ospedale di Cividale.

