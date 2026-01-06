Addio a Caprai l’inventore del Sagrantino

È deceduto domenica 4 gennaio all’età di 92 anni Arnaldo Caprai, figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano. Con una carriera che ha attraversato settant’anni e diversi settori, dal tessile al vino, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del Sagrantino. La sua attività ha sempre combinato passione e innovazione, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione di questa eccellenza enologica italiana.

Si è spento nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, a 92 anni, Arnaldo Caprai. Con lui se ne va una figura che ha attraversato settant'anni di impresa italiana, muovendosi con disinvoltura dal tessile al vino, dal merletto al Sagrantino, lasciando tracce concrete più che dichiarazioni d'intenti. Accanto alla moglie Fiorella e ai figli Arianna, Marco e Luca, restano aziende, intuizioni e un metodo di lavoro che ha contribuito a costruire un pezzo del Made in Italy così come lo conosciamo oggi. «Nostro padre è stato un ottimista e un generoso – raccontano i figli – e ci lascia l'insegnamento di guardare sempre avanti, di credere nell'impresa e nello sviluppo.

