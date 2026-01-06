È venuto a mancare Béla Tarr, regista di rilievo nel panorama del cinema d'autore, noto per il suo stile distintivo e le sue opere profondamente riflessive. La sua lunga carriera ha contribuito a plasmare il linguaggio cinematografico contemporaneo, lasciando un’impronta significativa nel settore. Tarr aveva 70 anni ed era stato colpito da una grave malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il cinema internazionale.

Béla Tarr, uno dei registi più radicali e innovativi della storia del cinema contemporaneo, è morto all'età di 70 anni, dopo una lunga e grave malattia. La notizia è stata confermata dalla famiglia in un comunicato stampa diffuso da Telex, che recita: "Con grande dolore, informiamo che, dopo una lunga e grave malattia, il regista Tarr Béla è morto. La famiglia in lutto chiede il rispetto della privacy e di non cercare dichiarazioni in questo momento difficile". Béla Tarr, figura centrale del cinema ungherese e internazionale, ha cambiato il volto del cinema d'autore europeo con un linguaggio unico e radicale, portando avanti una visione del mondo cupa, malinconica e intransigente.

© Quotidiano.net - Addio a Béla Tarr, il regista che ha rivoluzionato il cinema d'autore

