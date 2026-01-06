Adani | Politano è il simbolo del lavoro di Conte ora il Napoli esprime anche un bel calcio

Daniele Adani ha commentato il rendimento del Napoli di Conte, evidenziando come Politano rappresenti il simbolo del lavoro svolto dall’allenatore. Secondo l’opinionista, la squadra partenopea non solo mostra solidità, ma anche un calcio piacevole, frutto di un progetto ben avviato. Questa analisi si inserisce nel contesto di una stagione in cui il Napoli si conferma tra le squadre più competitive del campionato italiano.

Daniele Adani, nella consueta puntata di Viva el Futbol condivisa con Cassano e Ventola, ha parlato tra gli altri argomenti anche del Napoli di Conte che ha dominato la Lazio di Sarri. Adani: «Il Napoli ha dominato la Lazio, espressione del gioco migliore da quanto Conte è al Napoli». «Il Napoli ha dominato a Roma all’Olimpico, ha giocato solo il Napoli dall’inizio alla fine. La migliore espressione calcistica si è vista col diluvio universale, quindi non nelle condizioni migliori per un calcio palleggiato. Cosa che invece il Napoli ha fatto, di qualità e coi 3 centrali sulla linea di metà campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

