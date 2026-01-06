Acqualatina economie dai vecchi mutui | la Provincia le restituisce ai Comuni

Acqualatina ha recuperato risorse derivanti dai vecchi mutui, originariamente contratti per finanziare l’avvio dell’azienda. La Provincia ha deciso di restituire queste economie ai Comuni soci del gestore del servizio idrico, contribuendo a rafforzare la collaborazione tra enti e sostenere le comunità locali. Questa iniziativa evidenzia l’attenzione alle dinamiche finanziarie e alla trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Economie sui vecchi mutui contratti per l'avvio di Acqualatina, ora restituite ai Comuni soci del gestore del servizio idrico. Il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha deciso, con proprio decreto presidenziale, di restituire le somme che non furono utilizzate al tempo.

Acqualatina, la Provincia restituisce un milione di euro ai Comuni - La Provincia di Latina restituisce ai Comuni dell'ATO4 le economie derivanti dalla ricapitalizzazione di Acqualatina S.

