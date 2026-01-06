Achille Barosi e Chiara Costanzo la camera ardente per i due liceali morti nella strage La diretta da Milano domani i funerali

Milano si prepara a ricordare Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due liceali vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La camera ardente sarà allestita nella città, mentre domani si terranno i funerali. La vicenda suscita grande dolore e attenzione, con la comunità che si stringe intorno alle famiglie dei giovani. Seguiranno aggiornamenti sulla diretta e sulle modalità delle cerimonie.

Milano, 6 gennaio 2026 – Milano si stringe alle famiglie di Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due sedicenni, amici, vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Le bare bianche dei due liceali milanesi sono arrivate ieri da Sion, in Svizzera, all'aeroporto di Linate. Insieme a loro anche le altre vittime dell'esplosione al Le Constellation (il bolognese Giovanni Tamburi, il genovese Emanuele Galeppini, il romano Riccardo Minghetti ). A bordo non c'era Sofia Prosperi, la sesta vittima italiana, perché viveva a Lugano. Ad accogliere i feretri c'erano parenti e autorità locali e nazionali.

Strage Crans-Montana: i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi uniti in un abbraccio struggente a Linate - Il commovente abbraccio dei genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi all’arrivo delle salme a Linate: un momento di profondo cordoglio e dolore. notizie.it

Giovanni, Achille ed Emanuele, vite spezzate a 16 anni nell’incendio di Crans-Montana - Strage di Capodanno, i tre italiani morti nel rogo del Constellation: Giovanni Tamburi e Achille Barosi, liceali di Bologna e Milano, e la promessa del golf di Rapallo Emanuele Galeppini: identificati ... quotidiano.net

Hanno detto e scritto che Achille Barosi, 16 anni, era rientrato nel Costellation in fiamme “per recuperare la giacca e il telefono” e da lì non era più uscito. Hanno utilizzato anche il suo nome per costruire quella pessima narrazione che racconta la generazione - facebook.com facebook

Si sono abbracciati a lungo i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi nel piazzale dell’aeroporto dell’aeronautica militare di Linate. Baci e carezze tra le lacrime si sono scambiate le due donne colpite dallo stesso dolore per il comune destino dei due figli, x.com

