Accoltellamento a Milano | quindicenne ferito mentre difende un amico

Da dayitalianews.com 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio 2026, in viale Sarca a Milano, si è verificato un accoltellamento che ha coinvolto un quindicenne, rimasto ferito mentre cercava di difendere un amico. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree urbane della città. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause e identificare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nel pomeriggio in viale Sarca Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio 2026, si è verificato un grave episodio di violenza in viale Sarca, a Milano. Un ragazzo di soli quindici anni è stato accoltellato mentre cercava di proteggere un amico durante un tentativo di rapina. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, dopo l’attacco, è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato. Il tentativo di rapina nel parchetto della Bicocca Secondo quanto ricostruito finora, l’episodio è avvenuto nel parchetto davanti al centro commerciale Bicocca Village, in viale Sarca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

accoltellamento a milano quindicenne ferito mentre difende un amico

© Dayitalianews.com - Accoltellamento a Milano: quindicenne ferito mentre difende un amico

Leggi anche: Difende un amico da una rapina, quindicenne accoltellato al torace a Milano

Leggi anche: Milano, quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato: sfregiato al viso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Difende l'amico da una rapina e viene accoltellato al torace: grave un ragazzino di 15 anni; Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina; Accoltellato a Milano in viale Sarca per difendere amico dalla rapina, 15enne grave e aggressore in fuga; Calciatore di 18 anni accoltellato a Napoli, il 15enne che l'ha colpito: «Avevamo litigato una settimana fa». Poi aveva comprato un coltello.

accoltellamento milano quindicenne feritoMilano, 15enne accoltellato per difendere un amico da una rapina: è caccia all'aggressore - 15enne accoltellato a Milano mentre difende un amico da una rapina: è grave ma non in pericolo di vita. notizie.it

accoltellamento milano quindicenne feritoMilano: Rapina nel parco culmina in accoltellamento di un minorenne - Un episodio inquietante ha avuto luogo nella periferia di Milano, precisamente in un parco in viale Sarca, dove un giovane di quindici anni è stato accoltellato mentre cercava di difendere un amico da ... notizie.it

accoltellamento milano quindicenne feritoMilano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina - Il ragazzo è grave ma non in pericolo di vita. tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.