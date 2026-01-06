Accoltellamento a Milano | quindicenne ferito mentre difende un amico

Nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio 2026, in viale Sarca a Milano, si è verificato un accoltellamento che ha coinvolto un quindicenne, rimasto ferito mentre cercava di difendere un amico. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree urbane della città. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause e identificare i responsabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nel pomeriggio in viale Sarca Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio 2026, si è verificato un grave episodio di violenza in viale Sarca, a Milano. Un ragazzo di soli quindici anni è stato accoltellato mentre cercava di proteggere un amico durante un tentativo di rapina. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, dopo l’attacco, è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato. Il tentativo di rapina nel parchetto della Bicocca Secondo quanto ricostruito finora, l’episodio è avvenuto nel parchetto davanti al centro commerciale Bicocca Village, in viale Sarca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Accoltellamento a Milano: quindicenne ferito mentre difende un amico Leggi anche: Difende un amico da una rapina, quindicenne accoltellato al torace a Milano Leggi anche: Milano, quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato: sfregiato al viso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Difende l'amico da una rapina e viene accoltellato al torace: grave un ragazzino di 15 anni; Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina; Accoltellato a Milano in viale Sarca per difendere amico dalla rapina, 15enne grave e aggressore in fuga; Calciatore di 18 anni accoltellato a Napoli, il 15enne che l'ha colpito: «Avevamo litigato una settimana fa». Poi aveva comprato un coltello. Milano, 15enne accoltellato per difendere un amico da una rapina: è caccia all'aggressore - 15enne accoltellato a Milano mentre difende un amico da una rapina: è grave ma non in pericolo di vita. notizie.it

Milano: Rapina nel parco culmina in accoltellamento di un minorenne - Un episodio inquietante ha avuto luogo nella periferia di Milano, precisamente in un parco in viale Sarca, dove un giovane di quindici anni è stato accoltellato mentre cercava di difendere un amico da ... notizie.it

Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina - Il ragazzo è grave ma non in pericolo di vita. tg24.sky.it

Da via dello shopping tra le più frequentate di Milano, corso Buenos Aires torna a fare da scenario a fatti di cronaca a pochi giorni dalla rapina ai danni di un 15enne da parte di una baby gang. Milano, accoltellamento la sera di Natale nella via dello shoppin - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.