accoltella la compagna con diverse pugnalate poi si taglia la gola il 73enne morto in ospedale grave la 63enne

A Gorizia, un uomo di 73 anni ha ferito gravemente la compagna con diverse pugnalate prima di rivolgere l’arma contro se stesso, tentando il suicidio. La donna, di 63 anni, è rimasta ferita e si trova in condizioni gravi, mentre l’uomo è deceduto in ospedale. L’episodio si è verificato il 6 gennaio 2026, in un contesto di estrema gravità e preoccupazione.

Gorizia, 6 gennaio 2026 – Accoltella la compagna con diversi fendenti, poi rivolge l'arma contro di sè e si taglia la gola. Lui, un uomo di 73 anni, è morto in ospedale, mentre la donna, una 63enne, è ancora viva nonostante le lesioni gravissime. È l'annesimo episodio di violenza sulle donne quello accaduto questa notte in un'abitazione di di Monfalcone, in provincia di Gorizia. L'aggressione è stata efferata, lei ha cercato di salvarsi dalla furia dell'uomo, ma non ce l'ha fatta. I soccorritori l'hanno trovata riversa a terra sul pianerottolo davanti all'appartamento, teatro del tentato femminicidio.

