Abbracci silenzi e lacrime | a Milano e Roma le salme dei ragazzi italiani morti a Crans Il Niguarda | Per i feriti sarà una battaglia
Il 5 gennaio, le notizie dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, hanno portato dolore e sgomento. Quaranta giovani periti e oltre cento feriti rappresentano una tragedia che ha coinvolto anche due città italiane, Milano e Roma, dove sono state celebrate le salme e si sono svolti i momenti di lutto. Un evento che richiede riflessione e rispetto per le vittime e le loro famiglie.
Le notizie di lunedì 5 gennaio sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale 40 persone sono morte, tutti giovanissime, e 121 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Crans-Montana, abbracci e lacrime l’ultimo viaggio dei ragazzi italiani - Il C130 di Stato ha riportato a casa i morti nel rogo del Le Constellation. repubblica.it
