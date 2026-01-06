Abbiamo l’elenco di ogni criticità E lotta all’abbandono dei rifiuti

Nel 2026, Legambiente Quarrata rinnova il suo impegno per la tutela del territorio, puntando su un’azione preventiva e verifiche periodiche. L’organizzazione ha stilato un elenco delle criticità più urgenti, tra cui la lotta all’abbandono dei rifiuti, per promuovere un ambiente più pulito e sostenibile. Un approccio sobrio e costante, volto a mantenere e migliorare la qualità della vita nel territorio.

Il 2026 inizia per Legambiente Quarrata con il rinnovato impegno nella tutela del territorio anche tramite la prevenzione a tutto campo con verifiche periodiche. Una parte delle attività pianificate per il nuovo anno è stata illustrata dai volontari ieri, lunedì 5 gennaio, in una riunione in via Montalbano davanti alla pianta Davidia, simbolo della tutela della salute e dell’ambiente, che venne donata al presidente Daniele Manetti dal Comune di Casale Monferrato come riconoscimento per il suo lavoro di diffusione di una cultura all’educazione e alla sostenibilità ambientale. All’incontro erano presenti i consiglieri comunali Ennio Canigiani (FdI) e Antonio Guidotti (Siamo Quarrata). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Abbiamo l’elenco di ogni criticità. E lotta all’abbandono dei rifiuti" Leggi anche: Ponsacco inasprisce i controlli: multe nella lotta all'abbandono dei rifiuti Leggi anche: Lotta all’abbandono di rifiuti. Fototrappole in azione: incastrati dieci “furbetti” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un giorno, una storia - La verità su Brigitte Bardot Quest’anno non abbiamo voluto fare un recap di ciò che è stato fatto né un elenco dei traguardi raggiunti. Abbiamo scelto invece di condividere i momenti in cui avete creduto in noi, per ringraziarvi del tempo, della presenza e dell’impegno vissuti al nostro fian - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.