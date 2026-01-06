Abbandonato senza vita a Taleggio venerdì l’autopsia all’ospedale di Bergamo

Venerdì si è svolta all’ospedale di Bergamo l’autopsia sul corpo di un uomo di 43 anni, trovato abbandonato senza vita a Taleggio. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero, mirano a chiarire le cause delle lesioni alla testa e a ricostruire le ultime ore dell’uomo. Sono in corso approfondimenti per determinare le circostanze di quanto accaduto.

