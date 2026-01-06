Abbandonato senza vita a Taleggio venerdì l’autopsia all’ospedale di Bergamo
Venerdì si è svolta all’ospedale di Bergamo l’autopsia sul corpo di un uomo di 43 anni, trovato abbandonato senza vita a Taleggio. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero, mirano a chiarire le cause delle lesioni alla testa e a ricostruire le ultime ore dell’uomo. Sono in corso approfondimenti per determinare le circostanze di quanto accaduto.
LE INDAGINI. L’esame disposto dal pm chiarirà le cause delle lesioni alla testa. Indagini in corso per ricostruire le ultime ore dell’uomo, 43enne egiziano. Si analizzano le telecamere della zona. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Taleggio, il corpo senza vita di un uomo trovato lungo la provinciale
Leggi anche: Marco Motta non ce l’ha fatta, il pizzaiolo morto in ospedale: venerdì l’autopsia
Abbandonato senza vita a Taleggio, venerdì l’autopsia all’ospedale di Bergamo; Migrante trovato morto sulla provinciale a Taleggio: ferito alla testa, s’indaga per omicidio.
Abbandonato senza vita a Taleggio, venerdì l’autopsia all’ospedale di Bergamo - L’esame disposto dal pm chiarirà le cause delle lesioni alla testa. ecodibergamo.it
Taleggio, un corpo senza vita sul ciglio della strada - Un è stato trovato morto sul ciglio della strada in località Ponte del Becco, lungo la provinciale tra San Giovanni e Taleggio. ecodibergamo.it
Muore a Taleggio | Il corpo è stato trovato sul ciglio della strada, ignote le generalità dell’uomo - Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto sul ciglio di una strada a Taleggio: ancora ignote le sue generalità. alphabetcity.it
Abbandonato senza vita a Taleggio, venerdì l’autopsia all’ospedale di Bergamo - facebook.com facebook
Abbandonato senza vita a Taleggio, venerdì l’autopsia all’ospedale di Bergamo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.