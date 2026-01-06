Abbadia i Re Magi sbarcano dal lago a bordo della Lucia

A Abbadia, i Re Magi arrivano ogni anno dal lago a bordo della Lucia, portando tradizione e dolci ai più piccoli. In un’atmosfera tranquilla e rispettosa delle usanze, questa manifestazione rappresenta un momento di comunità e di radicamento culturale, mantenendo vivo il rito che da generazioni accompagna il mese di gennaio nel paese.

Sono sbarcati come ogni anno dal lago, sotto il freddo sole di gennaio, con la tradizionale Lucia, per poi dispensare dolci e caramelle ai bambini.I Re Magi sono stati i grandi protagonisti della giornata dell'Epifania ad Abbadia Lariana, dopo il rito della benedizione dei più piccoli in chiesa.

Abbadia, i Re Magi sbarcano dal lago a bordo della Lucia - I sovrani grandi protagonisti della giornata dell'Epifania: tornati in paese con un suggestivo sbarco dal Lario dopo un anno di assenza, hanno distribuito dolci ai tanti bambini accorsi con genitori e

Epifania ad Abbadia: i Re Magi sbarcano dal lago - Come ogni anno, tempo permettendo, i sovrani sbarcheranno sulla spiaggetta antistante la chiesa parrocchiale del San Lorenzo a bordo di una Lucia, l'imbarcazione tipica del Lario.

Ad Abbadia i Re Magi "Laghee" sulla Lucia incantano grandi e piccini

