A Urbino il ritorno di fiamma E a Gradara grande tifo per Alex concittadino che gareggerà nel bob

A Urbino, dopo vent’anni, torna simbolicamente la fiamma olimpica, accompagnata da una leggera nevicata. Intanto, a Gradara si registra un entusiasmo speciale per Alex, concittadino che parteciperà alle competizioni di bob. Questi eventi sottolineano l’attenzione verso le discipline invernali e il legame tra le comunità locali e i grandi appuntamenti sportivi che si svolgeranno tra Milano, Cortina e le Alpi.

Il ritorno della fiamma olimpica a Urbino, 20 anni dopo, è stato baciato dalla neve, quasi a rimarcare il fatto che quelli che si disputeranno tra Milano, Cortina e il resto dell’arco alpino saranno di nuovo dei Giochi invernali. Cinque sono i tedofori che hanno condotto la fiaccola: tra loro non c’erano urbinati, non c’erano grandissimi nomi dello sport odierno, ma tutti hanno portato tanto entusiasmo, ripagato da altrettanta partecipazione. "Gli organizzatori si sono congratulati, dicendo che questa sia stata una delle tappe con più coinvolgimento da parte della popolazione, finora", spiega l’assessore agli Eventi sportivi, Gian Franco Fedrigucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

