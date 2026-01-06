A TESTA ALTA | FERILLI E IL MIRACOLO DI FAR TORNARE SU CANALE 5 UNA SERIE ITALIANA
Dopo una abbuffata senza precedenti di serie turche, finalmente una produzione italiana su Canale 5. Mercoledì 7 gennaio, in prima serata, debutta “A Testa Alta – Il coraggio di una donna”, la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli. LA STORIA Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di A Testa Alta, un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. La comunità si spacca, la macchina del fango parte e Virginia deve difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede. 🔗 Leggi su Bubinoblog
