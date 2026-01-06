Dopo una abbuffata senza precedenti di serie turche, finalmente una produzione italiana su Canale 5. Mercoledì 7 gennaio, in prima serata, debutta “A Testa Alta – Il coraggio di una donna”, la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli. LA STORIA Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di A Testa Alta, un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. La comunità si spacca, la macchina del fango parte e Virginia deve difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - A TESTA ALTA: FERILLI E IL MIRACOLO DI FAR TORNARE SU CANALE 5 UNA SERIE ITALIANA

Leggi anche: A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna: Sabrina Ferilli debutta su Canale 5

Leggi anche: Sabrina Ferilli ‘A Testa Alta’ su Canale 5 dal 7 gennaio 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rai lancia A testa alta: la storia durissima con Sabrina Ferilli che tiene incollati allo schermo - Debutto e programmazioneRai porta in tv una storia potente con Sabrina Ferilli: la fiction “A testa alta – Il coraggio di una donna” debutta in prima ... assodigitale.it