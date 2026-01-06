A Roma esonda l' Aniene ed è allerta rossa
A Roma, il fiume Aniene ha esondato a Ponte Mammolo a causa delle intense piogge che si sono susseguite nelle ultime ore. La situazione ha portato all’attivazione dell’allerta rossa, segnalando un rischio elevato per le zone circostanti. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.
AGI - Il maltempo che per ore si è abbattuto incessante su Roma ha causato l' esondazione dei canali del fiume Aniene all'altezza di Ponte Mammolo. Squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione per i numerosi allagamenti nel quartiere Colli Aniene. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della protezione civile. "In queste ore si stanno registrando forti precipitazioni e, nelle ultime ore, si sono verificate esondazioni in diversi tratti del fiume Aniene e i suoi affluenti. Alla luce di questa criticità idraulica, è stata decretata l'allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene".
