A Roma esonda l' Aniene ed è allerta rossa video
A Roma, a causa delle intense piogge, il fiume Aniene è esondato nel tratto di Ponte Mammolo, portando all'attivazione dell'allerta rossa. Il maltempo prolungato ha creato criticità nella zona, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza. Restano in corso aggiornamenti da parte delle autorità per gestire la situazione e garantire l'assistenza ai cittadini coinvolti.
AGI - Il maltempo che per ore si è abbattuto incessante su Roma ha causato l' esondazione dei canali del fiume Aniene all'altezza di Ponte Mammolo. Squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione per i numerosi allagamenti nel quartiere Colli Aniene. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della protezione civile. Il video: l'intervento nel fiume Aniene per mettere in sicurezza gli animali L'allerta rossa a Roma . "In queste ore si stanno registrando forti precipitazioni e, nelle ultime ore, si sono verificate esondazioni in diversi tratti del fiume Aniene e i suoi affluenti. Alla luce di questa criticità idraulica, è stata decretata l'allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene". 🔗 Leggi su Agi.it
