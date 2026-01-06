A novembre la riapertura del teatro Rossini

A novembre 2026, il Teatro Rossini di Lugo potrebbe riaprire le proprie porte, ospitando una nuova stagione concertistica teatrale. Questa riapertura rappresenta un importante passo per la comunità locale e per gli appassionati di musica e teatro, offrendo un'opportunità di rinnovamento culturale. Restano da definire i dettagli, ma l’evento promette di arricchire il panorama artistico della zona, segnando un nuovo inizio per il teatro.

Il nuovo anno porta una novità ammantata di speranza: il prossimo novembre 2026 potrebbe vedere il debutto della stagione concertistica teatrale all’interno del teatro Rossini a Lugo. "Se tutto va come deve andare – spiega l’assessore alla Cultura, Gianmarco Rossato – entro ottobre o novembre dovremmo inaugurare il teatro, al termine dei lavori di restauro che si sono resi necessari a seguito dell’alluvione. La data certa ancora non c’è, ne sapremo di più alla fine di questo mese, quando sono previste le ultime fasi delle opere edili sull’edificio, per poi avviare la parte dell’intervento riguardante l’impiantistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

