A Monza la grande tombolata con in palio i regali di Natale indesiderati

A Monza si svolge una grande tombolata dedicata ai regali di Natale indesiderati. Un’occasione per riciclare oggetti che non si desiderano più e, allo stesso tempo, tentare di portare a casa un regalo che si apprezza. Un evento semplice e conviviale, ideale per condividere un momento di svago e solidarietà durante le festività.

Se sotto l'albero avete trovato regali che non vi piacciono è l'occasione, non solo di riciclarli, ma anche di portarsi a casa un dono gradito.È all'insegna dell'ironia e del rispetto dell'ambiente la Ricicli Tombola, la simpatica iniziativa organizzata dal Sant'Albino Cafè (via Goffredo Mameli).

