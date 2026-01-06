A Milano la Befana Benefica Motociclistica 2026 | il moto raduno solidale che porta doni ai piccoli pazienti

Il 6 gennaio 2026, Milano ha ospitato la Befana Benefica Motociclistica, un evento che unisce passione e solidarietà. Questa iniziativa, ormai consolidata, coinvolge motociclisti che consegnano doni ai piccoli pazienti degli ospedali cittadini, contribuendo a portare un sorriso durante le festività. Un momento di condivisione che rafforza il senso di comunità e di attenzione verso chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

Milano, 6 gennaio 2026 – Anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento con la Befana Benefica Motociclistica, una iniziativa ormai tradizionale per l'Epifania milanese. L'evento, promosso dal Moto Club Ticinese, ha radunato migliaia di appassionati vestiti a tema "befana", rigorosamente sulle due ruote. Il grande motoraduno dal 1967 raccoglie migliaia di appassionati e numerosi moto club italiani. Il corteo dei centauri parte con la gigantesca Befana collocata sulla carrozzetta di un side-car, scortata dai Moto Falchi della Polizia Locale, dai "Gatti" del Reparto motociclistico del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, dagli Agenti motociclisti del reparto "Nibbio" della Polizia di Stato e dalle Moto Guzzi "Falcone" d'epoca del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il 6 gennaio a Milano si tiene la cinquantasettesima edizione della Befana Benefica Motociclistica, organizzata dal Moto Club Ticinese. La partenza è prevista alle ore 10:00 da piazza Kennedy all'angolo con viale De Gasperi, con ritrovo a partire dalle 8.30 - facebook.com facebook

