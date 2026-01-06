A che ora parte Anna Trocker oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi alle 15, Anna Trocker prenderà il via nella prima manche del gigante femminile di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup 2025-2026. La gara si svolge in Canada, con la partecipazione di cinque atlete italiane. La competizione sarà trasmessa in diretta streaming e su alcune emittenti televisive. Trocker scenderà in pista con il pettorale numero uno, affrontando la prima delle due manches previste.

La prima delle cinque azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 15.00 italiane, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 18.00 italiane. Nella prima manche Anna Trocker scatterà con il pettorale numero 4, Giada D’Antonio col 17, Francesca Fanti col 20, Giorgia Collomb col 31 e Cecilia Pizzinato col 35. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “ irregolari “, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, tv, streaming Leggi anche: A che ora parte Anna Trocker oggi nel gigante di Kranjska Gora 2025: n. di pettorale, tv, streaming Leggi anche: Con che n. di pettorale parte Anna Trocker oggi, gigante Semmering 2025: orario esatto, tv, streaming La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A che ora parte Anna Trocker oggi nel gigante di Kranjska Gora 2025: n. di pettorale, tv, streaming; Ecco l'Italia per Kranjska Gora: confermata Anna Trocker in gigante, D'Antonio invece vola verso la Nor-Am Cup; Rast trionfa a Kranjska Gora, Scheib seconda sempre più in rosso. Della Mea decima, grande rimonta per Goggia, 11/a; Anna Trocker sfiora la qualificazione al debutto in Coppa del Mondo! Beffa per una manciata di centesimi. A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, tv, streaming - La prima delle cinque azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor- oasport.it Quando parte Anna Trocker nel gigante di Kranjska Gora 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv - L'ultima delle nove azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Anna Trocker chi è/ Talento classe 2008, debutta in Coppa del Mondo a 17 anni (sci, oggi 27 dicembre 2025) - Anna Trocker chi è: talento classe 2008, ha debuttato oggi 27 dicembre 2025 nel gigante di Semmering in Coppa del Mondo di sci a soli 17 anni. ilsussidiario.net

